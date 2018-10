Engelse verkeersveiligheidsprijs voor vinding uit Oosterbeek

OOSTERBEEK - Het Oosterbeekse bedrijf SafeDrivePod heeft met de gelijknamige vinding de Fleet Safety Product Award in het Verenigd Koninkrijk gewonnen.

De prijs is 'voor het product dat de meeste impact heeft op verkeersveiligheid door innovatie'. Het gaat om een smartphoneslot, waardoor er niet geappt, gemaild of ge-sms't kan worden tijdens het rijden. Het systeem blokkeert de smartphone bij een snelheid van meer dan 10 kilometer per uur. Navigatie en handsfree bellen blijven wel mogelijk.

De SafeDrivePod kreeg twee jaar geleden al de International Fleet Industry Award 2016 in Barcelona.

