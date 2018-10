Volleybalsters onderuit tegen China

De Nederlandse volleybalsters, met Celeste Plak uit Apeldoorn, Lonneke Slöetjes uit Varsseveld en Myrthe Schoot uit Winterswijk, hebben dinsdag bij het WK in Japan met 3-1 van China verloren.

Oranje won de eerste set nog wel met 25-23, maar was daarna vrij kansloos: 13-25, 18-25, 17-25.

Nederland werd door de nederlaag tweede in de groep en moet het nu vrijdag in de halve finales opnemen tegen Servië, dat eerste werd in de andere groep.

