Wie heeft de legovlag van Het Cluster Huis in Harderwijk meegenomen?

HARDERWIJK - Bij Het Cluster Huis in Harderwijk missen ze een vlag. De bekende rode legovlag is spoorloos.

In het buurthuis aan de Lauwers was een legomiddag voor jong en oud. 'Dat was leuk', schrijft Simone Kiezebrink, betrokken bij de legomiddag. Maar de vlag die voor de deur hing, is verdwenen.

Kiezebrink wil die vlag graag terug. Er is namelijk elke maand een legomiddag in Het Cluster Huis.