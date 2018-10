Uitzonderlijk lange bronst: nog een weekje langer genieten

UDDEL - Langer dan normaal kunnen we genieten van de bronst. 'We gaan nu de vijfde week in,' vertelt boswachter Henk Ruseler. En dat is uitzonderlijk.

Door de droogte begon de bronst laat dit jaar. 'Normaal begint de edelhertenbronst begin september. Nu was dit half september.' De boswachter dacht dat het half oktober de bronst wel afgelopen zou zijn. 'We gaan nu week 5 in, maar ik hoor nog steeds 's avonds laat hevige gevechten en burlende herten. En dat is bijzonder,' vertelt Ruseler die zelf op het park woont.

Slachtoffers

De bronst was heftiger dan andere jaren. 'Vorige week hebben we de slachtoffers op een rijtje gezet. Het zijn er tot nu toe vijf. En dat is ook hoger dan voorgaande jaren. Toen waren het er gemiddeld drie.' Hoe het komt dat er meer slachtoffers te betreuren zijn tijdens de gevechten durft de boswachter niet te zeggen.



Volgens natuurliefhebbers zijn er spelregels tijdens het gevecht. 'Er gaat een heel ritueel vooraf aan het gevecht. Eerst burlen ze naar elkaar. Dan rennen ze parallel naar elkaar op. De koppen gaan naar elkaar toe en dan lijkt het wel alsof iemand een startsein geeft en dan rennen ze naar elkaar toe totdat ze elkaar raken.' Dat gebeurde niet in onderstaande video. 'Hier gaat een jong edelhert inrennen op de ander. Het andere hert wordt geforkeld, daarbij worden de longen doorboord, voordat die ander er erg in heeft.'

Vijf weken genieten

Ruseler verwacht dat eind deze week de bronst wel afgelopen is. 'Als mensen nog de bronst willen zien dan roep ik ze op om 's ochtends te komen, dan heb je de meeste kans dat de herten aanwezig zijn.' De bronst kan je volgens hem het beste volgen op de Reemsterdennen. 'Daar is de laatste tijd het meeste wild gespot.'

In de laatste aflevering van BuitenGewoon besteden we onder andere aandacht aan de hertenbronst.