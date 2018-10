Zeven terreurverdachten blijven langer vastzitten

De zeven werden opgepakt in Arnhem en Weert. Naast het voorbereiden van een aanslag verdenkt het Openbaar Ministerie ze ook van het deelnemen aan een terroristische organisatie. Ze zaten de afgelopen periode in beperking, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Vanaf woensdag 12.00 uur mogen ze weer met de buitenwereld communiceren.

De toelichting van de persrechter (de tekst loopt door onder de video):

Aanslag voorkomen

Bij de huiszoekingen eind september werden onder meer materialen voor het maken van explosieven gevonden, waaronder 100 kilo kunstmest. Ook trof de politie wapens aan. Dat gebeurde bij een grote actie waarbij invallen werden gedaan in onder meer Arnhem, Huissen en Weert.

De aanhoudingen werden gedaan na een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek dat begon met informatie van de AIVD. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie zijn met de aanhoudingen een aanslag voorkomen.

Hardi N.

De belangrijkste verdachte is de 34-jarige Arnhemmer Hardi N., die oorspronkelijk uit Irak komt. Hij werd in 2016 al veroordeeld nadat hij in 2014 probeerde naar Syrië af te reizen. Daar wilde hij zich aansluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Naar eigen zeggen wilde N. Syrische weeskinderen helpen.

Twee medeverdachten werden eerder veroordeeld voor een poging om uit te reizen naar Syrië. De zeven verdachten zijn tussen de 18 en 34 jaar. Allen woonden tot oktober 2017 in en rond Arnhem, liet burgemeester Marcouch de gemeenteraad afgelopen week weten.

Zie ook: