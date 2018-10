Deel dit artikel:













Woningbrand Aalst lijkt aangestoken Foto: Tomas Sluiter

AALST - De uitslaande brand die maandagavond woedde in een dijkwoning in Aalst, is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Het vrijstaande huis aan de Maasdijk, dat al jaren te koop staat, ging volledig in vlammen op. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tekst gaat verder onder de foto. Foto: Bart Meesters Bij de brand raakte niemand gewond. De woning staat al een tijdje leeg. Zie ook: Brand verwoest dijkwoning in Aalst, huis stond al jaren te koop