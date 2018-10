Veerpont weigert te zware voertuigen: 'Water staat belabberd laag'

BRUMMEN - De veerpont Brummen-Bronckhorst vaart nog, maar de vraag is: voor hoe lang? Want de waterstand in de IJssel staat extreem laag. Militaire voertuigen van defensie mochten daarom dinsdag de pont niet op, omdat ze met hun 15 ton te zwaar zijn.

'Belabberd laag', dat zegt veerpontbaas Dirk Wijers over de waterstand van de IJssel. 'We kunnen nog net varen. Als het langer duurt, want het zakt elke dag, dan zijn we genoodzaakt te stoppen.'

Aan de Brummense kant staan twee zogenoemde Fenneks, militaire verkenningsvoertuigen, die bezig zijn met een militaire oefening. Opperwachtmeester Patrick vraagt Wijers of die met de pont overgezet kunnen worden, maar dat gaat niet. 'Wijers: 'Die voertuigen mogen er niet op, want die kunnen met deze lage waterstand niet goed van de pont afrijden.'

'Dit is ook nieuw voor mij'

Opperwachtmeester Patrick: 'De opdracht kan helaas niet doorgaan, de voertuigen zijn te zwaar'. Want volledig uitgerust wegen de Fenneks 15 ton. Normaal kan de pont maximaal 16,5 ton vervoeren.

'Nu pakken ze (de chauffeurs van de Fenneks) de brug ten zuiden van Zutphen. In een echte oorlogssituatie hadden we ze zelf de IJssel overgezet.' Wijers kan niet precies zeggen bij welke waterstand hij niet meer kan varen, want 'dit is voor mij ook nieuw, dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt.'

Meer veerponten in de problemen

Niet alleen de veerpont Brummen-Bronckhorst heeft last van de lage waterstand. Zo ligt het veer Gorssel-Wilp er al sinds 5 augustus uit en heeft de veerdienst Rheden steeds meer moeite om aan te meren. 'Wij zijn een voet-fietsveer dus aan het gewicht ligt het niet, maar ook voor ons wordt het steeds moeilijker', vertelt veerpontbaas Richard van Oijen.

Ook op de Rijn ondervinden de veerdiensten hinder, het traject Millingen aan de Rijn-Pannerden ligt er sinds 16 oktober uit. Bij Huissen, op de Nederrijn, wordt er nog wel gevaren maar is het lastig om aan te meren. 'Het water wordt hier niet gestuwd dus we zijn afhankelijk van het weer. Ik heb geen idee hoe het gaat lopen, maar ik hoop gewoon op regen', aldus veerdiensteigenaar Ton Paulus.

Ook de veerpont bij Culemborg (Lek) heeft maatregelen moeten nemen. Daar mogen, net als bij Brummen-Bronckhorst, geen zware voertuigen meer mee op de pont.