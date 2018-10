Guus Hiddink: ik stop pas als ik seniel word

China is voor de 71-jarige Hiddink zijn eerste klus sinds 2015, toen hij interim-trainer van Chelsea in Engeland was. Daarvoor was Hiddink kortstondig bondscoach van het Nederlands Elftal. Verder was de voetbaltrainer in het verleden werkzaam voor grote clubs als PSV, Valencia, Real Madrid en de nationale ploegen van Australië en Zuid-Korea. Vooral met de Aziaten had Hiddink succes, door tot de halve finale te komen op het WK in 2002.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Spelen ontbreken

Hiddink behaalde in zijn carrière verschillende prijzen, maar stond nog nooit op een olympisch eindtoernooi. 'Ik ben een paar keer nat gegaan en heb ook verschillende prijzen gepakt, maar de Olympische Spelen, daar ben ik inderdaad nog nooit geweest. Dus laten we samen gaan', aldus de Varssevelder over de uitdaging met China, dat zich meer op eigen talent wil richten.

Het land wist zich nog nooit te kwalificeren voor de Olympische Spelen. 'Dat is een grote uitdaging, ze beseffen zelf ook dat het moeilijk is', vervolgt Hiddink. In maart begint de kwalificatie, zodoende is het elftal van Hiddink nog in volle voorbereiding.

Vol energie

Ondanks dat Hiddink de zeventig inmiddels gepasseerd is, zit hij nog vol positieve energie om deze klus te klaren. 'Ik vind het gewoon lekker als ik met jonge jongens kan werken', aldus de ervaren voetbaltrainer. 'Zolang ik nog niet voel, of niet die signalen uit mijn omgeving krijg dat ik seniel word, ga ik nog even door.'

Het oefenduel tegen een versterkt Jong Vitesse kwam voor jong China dan ook op het juiste moment. 'Ik vind dat alleen maar prima', zegt Hiddink. 'Als we tegen een sterk team spelen kan je gelijk zien waar het ligt bij de Chinezen', doelt de ervaren trainer op de verbeterpunten. Mocht Jong China de kwalificatie niet overleven, dan stopt Hiddink als bondscoach.

Oranje

Hiddink, die er in 2015 niet in slaagde zich met Nederland te kwalificeren voor het EK van 2016, kijkt nu met een trots gevoel naar het elftal van bondscoach Ronald Koeman. 'Dat vind ik echt mooi om te zien. Nederland komt uit een dal, maar heeft nu de spelers die een goed fundament kunnen vormen om straks nog beter te worden', aldus de voormalig bondscoach. 'Er moeten nog een paar stappen gemaakt worden om helemaal top te worden, maar de balans is veel beter. De verdediging is gegroeid. De wedstrijd tegen Duitsland (3-0) was goed om te zien.'