Het is weekend! Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Middeleeuwen bij Kasteel Hernen

Kasteel Hernen staat dit weekend helemaal in het teken van de middeleeuwen. Maak tijdens het Middeleeuws Festijn kennis met jonkvrouwen, ridders en hun helpers. Je kunt natuurlijk het kasteel in, maar er is ook een middeleeuwse markt met oude ambacht producten en er wordt een veldslag nagespeeld.

Aziatisch genieten tijdens de Pasar Malam

Liefhebbers van de Aziatische keuken kunnen naar Harderwijk en Dieren, want in beide plaatsen wordt dit weekend een Pasar Malam gehouden. Struin langs de vele kraampjes met Indische en Aziatische kruiden en specerijen, geniet van exotisch eten en laat je verrassen door Aziatische hoogstandjes. Voor de gezelligheid zijn er ook nog swingende muziekoptredens en indrukwekkende dansshows.

Food Film Festival Ede

Heb je nog genoeg van al het eten in Harderwijk of Dieren, dan kun je ook nog naar Ede. Daar wordt het Food Film Festival gehouden. Bij het filmfestival spelen foodfilms de hoofdrol. Maar er zijn ook sprekers, workshops en proeverijen. In het weekend zijn acht films geprogrammeerd; van een inhoudelijke documentaire, feelgood movie tot aan een kinderfilm.

Familiefestival Roots in the Woods

In Apeldoorn wordt dit weekend het familiefestival Roots in the Woods gehouden. Geniet met het hele gezin van theater, muziek, cabaret en culinaire Veluwse lekkernijen voor het ultieme herfstgevoel. Het Roots in the Woods festival is dit jaar nog uitgebreider dan vorige edities. De toegang is gratis.

Prinsessen, prinsen en nog meer sprookjes in Arnhem

Ben je gek op sprookjes, dan kun je naar het Sprookjesfestival in Arnhem. Er zijn tot en met zondag in de stad allemaal sprookjesachtige voorstellingen en tentoonstellingen. Park Sonsbeek wordt deze dagen overgenomen door kabouters. Achter de Molenplaats kun je ze bezoeken in het Kabouterbos.

Herfstwandelen in Groenlo

In Groenlo kun je zondag meewandelen met de Herfstwandeltocht. Geniet in de omgeving van het kleurrijke najaar. Je kunt kiezen uit verschillende afstanden. De route gaat ook langs paden die normaal niet bewandeld worden.

Kijk hier de uitzending terug van UIT met Esther: