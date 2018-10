'Politie heeft geen grip op drugsproducenten'

De kans dat dit voorlopig gaat veranderen lijkt klein. 'De politie heeft geen grip op de drugsproducenten.' Dat zegt Pieter Tops, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en lector aan de Politieacademie in Apeldoorn.

Dat Nederland - en dus ook Gelderland - zo geschikt is voor de productie van synthetische drugs heeft volgens hem een aantal redenen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Pieter Tops. Foto: politieacademie.nl

Infrastructuur en handelsmentaliteit

Eén van de redenen dat Nederland een geschikt land is om drugs te produceren is de infrastructuur en de handelsmentaliteit. 'Je ziet vaak dat landen die het in de legale handel goed doen, ook in de illegale handel floreren. De faciliteiten zijn ook voor de illegale economie perfect', legt Tops uit.

Ook het snelle internet in Nederland speelt een rol. De aankoop van materialen om de drugs te maken gaat via internet en de verkoop vaak ook.

Luister hier naar het gesprek met Pieter Tops:

Capaciteitsproblemen bij politie en justitie

Daarnaast heeft Nederland 'defensieproblemen' volgens Tops. 'We hebben te maken met capaciteitsproblemen bij de politie en justitie. En als je gepakt wordt krijg je vaak een relatief lage straf.'

Een derde aspect is de 'ontspannen en tolerante houding' ten opzichte van drugs. 'Wat geconsumeerd wordt, moet ook ergens gemaakt worden.' Het afval wat na die productie overblijft wordt dus vaak gedumpt, steeds vaker ook in Gelderland.

Zie ook: