Mooiste boom staat niet in Gelderland

Het mislopen van de prijs is geen ramp zegt Julie van der Borch. 'Ik vind het helemaal goed. Die geldprijs mislopen is ook geen ramp. De Dikke Boom is net teruggesnoeid en kan nog vele jaren mee. Er wordt goed voor gezorgd.'

Van der Borch kent de boom goed en heeft tot haar twaalfde in Huis Verwolde gewoond. Totdat stichting Geldersch Landschap en Kasteelen het Huis Verwolde kocht, was het van de adellijke familie Van der Borch. Het gebouw is nu niet meer van de familie, de Dikke Boom is dat nog wel.

Bijna 500 jaar oud

De zomereik in Laren is bijna 500 jaar oud. Er zijn tal van verhalen over de bijzondere boom. 'Mijn vader zei vroeger wel eens dat het hem niet zou verbazen als Napoleon vroeger onder deze boom heeft zitten uitrusten', vertelt Van der Borch.

'Elk jaar gebeurt er wel iets bijzonders bij de boom. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld nog twee mensen uit Den Haag getrouwd onder de Dikke Boom, want ze wilden niet in een kerk trouwen.'

