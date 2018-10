Brand verwoest dijkwoning in Aalst, huis stond al jaren te koop

AALST - Een dijkwoning in Aalst (gemeente Zaltbommel) is maandagavond door brand verwoest. Het vrijstaande huis stond leeg, waardoor niemand gewond raakte.

De brand aan de Maasdijk werd rond 22.15 uur gemeld. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar die kon niet voorkomen dat het hele huis in vlammen opging.

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Volgens een videocorrespondent stond het huis al jaren te koop. Vorige week zou de dijkwoning nog te zien zijn geweest in het RTL 5-programma Makelaars met een missie.