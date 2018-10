Woede en verdriet na diefstal herdenkingsbord: 'Een laffe en zinloze daad'

HERWIJNEN - Het herdenkingsbord voor de Amerikaanse piloot Robert Martin in Herwijnen is gestolen. Dat laat de voorzitter van het WO2 & Vliegeniersmuseum Rivierenland weten. Het museum spreekt van een laffe en zinloze daad.

Het bord stond op de kruising van de Detsteeg en de Gasthuisweg, in het buitengebied van Herwijnen.

De Amerikaan Robert Martin kwam op 28 juli 1943 op 23-jarige leeftijd bij Asperen om het leven. De stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal - waar het museum onder valt - is twee jaar bezig geweest om fondsen te werven, onder andere voor een herdenkingsbord voor Martin.

Het is onderdeel van een eerbetoon aan de bemanning van zes geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerkwamen in het gebied van de huidige gemeente Lingewaal.

Groot verdriet en woede

De voorzitter laat via sociale media weten dat de diefstal tot groot verdriet en woede heeft geleid. Ze noemen het een respectloze daad naar de familie van de omgekomen Robert Martin.

Over de diefstal is verder niets bekend. Het enige dat het museum weet is dat het bord al voor maandag 8 oktober gestolen moet zijn.

Mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd zich bij de politie te melden.