Noodlijdende NEC-hoofdsponsor kreeg waarschuwing voor gebrekkige administratie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) sommeerde NEC-hoofdsponsor EnergieFlex vorig jaar meerdere keren om de financiële administratie op orde te brengen.

EnergieFlex liep onder meer achter met de verzending van jaarnota's aan klanten. De ACM dreigde met het intrekken van de vergunning als er niets zou verbeteren. Dat intrekken gebeurde uiteindelijk niet, maar nu het bedrijf uitstel van betaling heeft gekregen, is het in Amsterdam gevestigde EnergieFlex de vergunning alsnog kwijt.

De ACM schreef eind vorig jaar in een toelichting dat er sprake was van een 'gebrekkige administratieve organisatie, die onder meer is ontstaan door verkeerde keuzes die de directie in het verleden heeft gemaakt'.

In 2016 en 2017 kreeg het bedrijf meerdere keren bezoek van de toezichthouder. In april beloofde de directie van EnergieFlex de financiële administratie 'binnen twee tot zes maanden' op orde te brengen, maar bij een nieuwe controle in juli bleek dat er te weinig was veranderd.

Stroom en gas gaan altijd door

Ondanks dat de vergunning is ingetrokken hoeven klanten van EnergieFlex niet bang te zijn dat ze van het stroom- en gasnet worden gehaald. Bij wet is geregeld dat de levering altijd doorgaat.

De komende dagen kijkt de bewindvoerder of een of meerdere energieleveranciers bereid zijn om de klanten van EnergieFlex over te nemen. Klanten kunnen in die periode niet zelf overstappen. Dat kan pas als ze door een ander energiebedrijf zijn overgenomen. Die overgangsperiode duurt niet langer dan twaalf werkdagen, tot 31 oktober.

Mocht EnergieFlex toch niet failliet worden verklaard, dan krijgt het bedrijf de vergunning terug.

Zeldzaamheid

Het gebeurt volgens een woordvoerder zelden dat de ACM de vergunning van een energieleverancier intrekt. De laatste keer was eind 2012, toen Orro Energy en Trianel failliet werden verklaard.

NEC-directeur Van Schaik liet eerder vandaag weten dat het nieuws over het dreigende faillissement is ingeslagen als een bom.

