Dit moet je weten als je de grauwe schildwants in huis hebt

WAGENINGEN - Het beestje is maar anderhalve centimeter groot maar brengt heel wat teweeg; de grauwe schildwants. Een op het oog klein en onschuldig diertje, maar hij kan behoorlijk stinken als ze zich in het nauw gedreven voelen. Verder is het diertje ongevaarlijk voor mensen. Toch kreeg de redactie van Omroep Gelderland tientallen berichtjes, foto's en vragen binnen over de grauwe schildwants, ook bekend als de grauwe veldwants.

Daarom hebben we de vijf meest voorkomende vragen op een rijtje gezet en voorgelegd aan een kenner; entomoloog Berend Aukema uit Wageningen.

Waar komt het diertje voor?

'De grauwe schildwants komt oorspronkelijk alleen voor in Midden-Europa. Maar door het veranderende klimaat is het diertje dus aan een opmars bezig in Nederland en dus ook in onze provincie.

In het zuid-oosten iets meer dan in de rest van Gelderland. Maar ze kunnen bij iedereen in de tuin zitten', zegt Aukema. En nu het iets kouder wordt in Nederland, zoeken de wantsen een warm plekje in onze huizen om te overwinteren.

Hoe groot is de schildwants?

De schildwants is 13 tot 16 millimeter groot, dus ongeveer anderhalve centimeter.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met entomoloog Berend Aukema:

Hoe herken je de grauwe schildwants?

Volgens Aukema zijn de dieren makkelijk te herkennen aan hun sprieten (antennes). Deze zijn heel duidelijk zwart wit geblokt. 'Verder is de schildwants mooi gemarmerd van kleur; hij is grijzig en aan de zijkant zwart-wit geblokt. Ze hebben een steeksnuit, maar de wants steekt niet en valt normaal gesproken ook geen mensen aan. Je kunt er ook niet ziek van worden.'

(Foto: Debby Doodeman/waarneming.nl)

Heeft de schildwants een nest?

Nee, ze hebben geen nesten zoals bijen en wespen dat bijvoorbeeld hebben. Maar de schildwants scheidt wel een aggregatie feromoon uit. Dit is een mix van stofjes die soortgenoten aantrekt om te laten weten dat ze ergens veilig kunnen overwinteren.

Dus je moet niet gek opkijken als je meerdere schildwantsen bij elkaar vindt in je woning. 'Maar let op: de bladpootwants vertoont ook dit gedrag en dit diertje komt zeker evenveel voor in Gelderland als de grauwe schildwants. Maar ook dit insect is ongevaarlijk', laat Aukema weten.

Hoe bestrijd ik de schildwants?

Niet. Je kunt het diertje doodslaan maar dat kun je beter niet doen. De stank die dan vrijkomt is niet heel fris. Volgens Aukema kun je de dieren beter netjes buiten zetten.

Al is het dweilen met de kraan open want ze zitten veel liever binnen nu het wat kouder wordt. De wantsen hebben maar kiertje van anderhalve millimeter nodig om een weg naar binnen te werken.

