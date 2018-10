VIDEO: Bekijk het werk aan de A15 vanuit de lucht

Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen. Vitens is bezig met drinkwaterleidingen, Liander met electriciteitskabels en het waterschap met rioolpersleidingen. De voorbereidende werkzaamheden lopen nog door tot en met december 2019.

Verder zijn er ook al twee fases verstreken in het kader van archeologisch onderzoek in het gebied. Het echte archeologische graafwerk gaat waarschijnlijk in 2019 plaatsvinden.

Bekijk dronebeelden van de werkzaamheden (tekst gaat verder onder video):

Grondwaterpeil verlagen

Om alle werkzaamheden en onderzoeken goed te laten verlopen is het grondwaterpeil ook tijdelijk verlaagd. Deze maatregel zou in principe zonder gevolgen voor de regio moeten zijn. Mocht er toch schade zijn dan is er via Rijkswaterstaat een loket waar mensen zich kunnen melden. Dit zogenoemde ViA15 loket is sowieso het centrale punt voor alle vragen en opmerkingen die er over het project zijn.

De uiteindelijke aanleg van de snelweg zelf begint in 2020. Tussen 2022 en 2024 moet de snelweg zijn doorgetrokken en moeten de afrondende werkzaamheden na de aanleg van de weg klaar zijn.

