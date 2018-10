Brandweer komt op kraamvisite

METEREN - Hoewel Mathijs de Ruiter uit Meteren nog maar net geboren is, kreeg hij al meteen de brandweer op de stoep. Geen brand gelukkig, maar op kraamvisite. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voert deze weken campagne voor een betere brandveiligheid bij jonge gezinnen. Want het blijkt dat die kwetsbaar zijn.

Maandag was het gezin van Mathijs aan de beurt voor een bezoek. Brandweerwagen aan de deur en in dit geval was er ook nog een burgemeester mee, compleet met ambtsketen.

Uit handen van de burgemeester kregen zijn ouders Janine Lachenal en Arjan de Ruiter een koffertje met inhoud. Naast informatie zat er ook een brandmelder in voor het gezin. 'Die hebben we nog niet hangen', vertelt Janine.

Verslaggever Ton Arbouw bracht een bezoek aan het gezin:

Droogtrommel in top 3 van oorzaken woningbrand

Volgens Jochem Sanders zijn jonge ouders kwetsbaar voor brand. Zo blijven tussendeuren vaker openstaan, waardoor rook of zelf brand zich sneller kan verspreiden. Ook worden droogtrommels soms niet na iedere wasbeurt schoongemaakt. De droogtrommel staat in de top 3 van oorzaken van woningbranden.

Janine herkent wel dat de tussendeuren vaker op blijven. 'Je wil toch de baby kunnen horen', zegt ze. Vader Arjan gaat de brandmelder zeker ophangen. 'Maar eerst een goed plekje zoeken', laat hij weten.