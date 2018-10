Kickbokser Nick van der Sluys: van knock-out tijdens profdebuut tot Nederlands kampioen

Het is maart 2016 als de kickbokser zijn profdebuut maakt op een boksgala in Elst. De Brabantse tegenstander Bunyamin Bulca slaat Nick knock-out. 'Ik voel een en al schaamte. Op zo'n manier verliezen komt hard aan', zei hij direct na de wedstrijd. Naast de fysieke klap kreeg ook het ego van Nick een flinke deuk. Tot die wedstrijd had hij nauwelijks iets verloren.

'Pijn interesseert me niks'

Ondanks de tegenslag vervolgt de kickbokser zijn weg. 'Pijn interesseert me niks, het is puur mentaal. Ik ben toen weer vrij snel begonnen met trainen en we hebben er alles aan gedaan. Je kan instorten of doorpakken, ik heb het laatste gedaan', zegt Van der Sluys.

Met als resultaat de Nederlandse titel. Trainer Masidi Degener is trots: 'Het was een grote ontlading, voor het hele team. Hij is gedreven, heeft discipline en is gewoon een hele lieve jongen.'

Op naar het wereldtoneel

Het Nederlands kampioenschap is leuk, maar het duo wil meer. 'De wereldtitel, daar gaan we hem gewoon naartoe brengen. Nick is een groot talent, het zit er echt in', vertelt Degener enthousiast. Nick zelf durft het nog niet hardop te zeggen maar droomt wel van een plek bij de wereldtop. 'Ik ga er in ieder geval alles aan doen', reageert hij.

De ouders van Nick ondersteunen waar ze kunnen, al is moeder niet altijd even blij met al het kickboksgeweld. 'Ik ben een keer mee geweest, dat doe ik nooit meer. Ik vind het hartstikke eng. Het is je kind dat daar staat en die kan klappen krijgen, dat vind ik niet leuk', vindt Anneriek van der Sluys.

