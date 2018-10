Herfstzon laat campings nog verder volstromen

Voor de meeste campings in onze provincie is de herfstvakantie de afsluiting van het kampeerseizoen. De afgelopen dagen was het zulk mooi weer dat veel mensen last minute besloten met de tent of caravan op pad te gaan. De campings in Gelderland hebben het dan ook deze week nog druk.

'Wij mogen zeker niet klagen, maar ja met dit weer kan dat ook niet anders.' zegt medewerkster Esther van camping IJsselstrand in Doesburg. Het is volgens de campingmedewerkster een uitzonderlijk jaar geweest met heel veel mooi weer. Daardoor heeft de camping een erg druk jaar gehad.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Zelfs annuleringen door de hitte

Maar het was ook een jaar met extremen. 'Ik werk hier al 17 jaar, maar ik had nog nooit meegemaakt dat er zelfs mensen waren die annuleerden vanwege de hitte', aldus de campingmedewerkster.

Camping Marveld in Groenlo kan ook meepraten over een heel goed kampeerseizoen. Eigenaar Edwin Bomers: 'Het is echt extreem en nog eens extreem. De zomer was al zo bijzonder en dan ook nog eens zo'n najaar.'

Nederlanders bleven graag in eigen land

Bij branchevereniging RECRON komen natuurlijk ook de signalen binnen over dat het overal druk is geweest en nog steeds is. 'Het is een goed jaar geweest. Dit komt vooral door al dat mooie weer. Maar ook de stakingen in de luchtvaart en de stormen en orkanen in het buitenland hebben ervoor gezorgd dat veel Nederlanders in eigen land bleven,' aldus woordvoerster Wanda van Eck.

De herfstvakantie is voor de camping in Doesburg nog eens een extra goede afsluiting van het seizoen. 'We hadden al wel veel boekingen, maar nu hebben we veel mensen die voor de last-minute gaan. We hadden een bezetting van 25 procent en nu is dat inmiddels het dubbele', aldus de campingmedewerkster.