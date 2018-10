Voormalig eigenaar GelreDome en vastgoedmagnaat Ger Visser opgepakt

GORSSEL - Ger Visser, de voormalig directeur van vastgoedgigant Eurocommerce, is afgelopen vrijdag in zijn huis in Gorssel opgepakt door de FIOD. Dat meldt De Stentor. Ook zijn vrouw en zijn zoon en diens vrouw zouden zijn aangehouden. De laatste drie zouden inmiddels weer op vrije voeten zijn.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie kan om privacyredenen niet bevestigen dat het om Visser gaat. Een woordvoerder wil wel zeggen dat er inderdaad afgelopen vrijdag mensen in Gorssel zijn opgepakt. De aanhouding was in het kader van een onderzoek naar valsheid in geschrifte.

Vissers advocaat was niet voor commentaar bereikbaar.

Miljoenen naar de staat

Ger Visser werd eerder tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting. Dit jaar werd hij nog veroordeeld tot het terugbetalen aan de Staat van 6,48 miljoen euro. Zowel het Openbaar Ministerie als Ger Visser ging in hoger beroep. Woensdag wordt dit door het hof behandeld. De zoon van Visser werd eerder veroordeeld tot een jaar cel en moet 5,25 miljoen euro aan de staat betalen.

Vissers vastgoedbedrijf Eurocommerce ging in 2012 failliet. Tot die tijd was het bedrijf eigenaar van GelreDome. Ook had het bedrijf meerdere grote kantoorpanden in Arnhem.

Kantorenkoning

Ook in tal van andere plaatsen had Visser vastgoed. Hij stond ook wel bekend als de vastgoedbaron of 'kantorenkoning'. Het faillissement van Eurocommerce was één van de grootste in Nederland tijdens de financiële crisis. Het bedrijf zou een schuld van 700 miljoen hebben achtergelaten.

