Financiële problemen bij hoofdsponsor NEC, club is 'compleet verrast'

NIJMEGEN - Hoofdsponsor EnergieFlex van NEC heeft uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen dat heeft voor de Nijmeegse voetbalclub.

Bij uitstel van betaling hoeven schuldeisers een bepaalde tijd niet betaald te worden. Er is nu een bewindvoerder aangesteld om de balans op te maken bij het bedrijf.

NEC-directeur Van Schaik zegt dat het nieuws is ingeslagen als een bom. 'We zijn compleet verrast, want we hadden samen een uniek en ambitieus plan ontwikkeld voor de club en de stad Nijmegen.' Hij gaat nu in gesprek met de bewindvoerder om te kijken wat de consequenties zijn voor de club.

EnergieFlex is een Nederlandse prepaid energieleverancier. In 2016 werd het bedrijf hoofdsponsor van NEC, maar verdween een jaar later naar de achterkant van het shirt omdat Ouwehands Dierenpark van Marcel Boekhoorn op de voorkant terechtkwam.

Afgelopen zomer werd EnergieFlex weer hoofdsponsor. 'Ik ben supertrots en enthousiast om terug te keren als hoofdsponsor. Ik hoop dat we samen iets kunnen terugdoen voor de maatschappij', zei directeur Marco van Katwijk van EnergieFlex toen.

