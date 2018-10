VIDEO: omstreden ontzander reageert op beschuldigingen

Tot 21 kilometer stroomafwaarts van het project in het Rivierengebied zijn stukken oranje plastic gevonden. Ook ligt op de oevers rondom het ontzandingsproject volgens burgercollectief Dreumelse Waard veel piepschuim. Het afval komt volgens het collectief in de Maas terecht door de zogeheten verondieping van de plas.

Uit de plas wordt zand en grind gewonnen tot een diepte van 25 meter. De plas wordt vervolgens weer opgevuld met grond en baggerspecie. Ongeveer de helft van dat materiaal komt uit het buitenland. Het burgercollectief stelt dat zich een milieuramp voltrekt. Het materiaal zit vol met plastic en andere troep, stellen de bezorgde inwoners.

'We hebben geen geheimen'

Projectuitvoerder Nederzand ontkent dat de plas wordt volgestort met afval. Het bedrijf zegt bovendien aan alle regels te voldoen. Al het materiaal dat wordt gebruikt om de plas te verondiepen, moet minstens net zo schoon zijn als de bodem van de Maas zelf. De afgelopen maanden zijn bovendien maatregelen genomen om vervuiling te voorkomen, stelt Nederzand.

Wat gebeurt er precies achter de hekken van het project? Projectleider Herman van der Linde laat het zien in onderstaande video. Ook reageert hij uitgebreid op de beschuldigingen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Dat zich hier een milieuramp voltrekt, is niet aan de orde. Die angst hoeft men ook beslist niet te hebben', stelt Van der Linde de bezorgde omwonenden gerust. 'Iedereen mag hier iedere dag komen kijken wat we doen. Er mogen monsters worden genomen en we laten graag alles zien. We hebben geen geheimen.'

Zie ook: Maas verontreinigd door buitenlands slibafval: 'Dit draagt bij aan de plastic soep'