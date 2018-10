Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











App moet Berg en Dal toegankelijker maken Foto: Omroep Berg en Dal

BERG EN DAL - In Berg en Dal is deze maand de app Ongehinderd getest. Daarbij wordt gekeken wat er wel en niet toegankelijk is voor mindervaliden in de gemeente.

De gemeente Berg en Dal heeft een bedrag in de begroting vrijgemaakt om de buitenruimte toegankelijk te vinden en hoopt dat ondernemers in de gemeente mee gaan doen. De app is vooral om te laten zien wat er wel toegankelijk is en in tweede instantie wat er kan worden verbeterd.