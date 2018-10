Volleybalster Schoot: 'We gooiden alles erin: al het vertrouwen, alle emoties'

'We zeiden tegen elkaar: vandaag niet, vandaag is onze dag,' vertelt volleybalster Myrthe Schoot uit Winterswijk over de ongekende comeback van Oranje op het WK in Japan. In een meeslepende wedstrijd werd dankzij een overwinning op regerend wereldkampioen Amerika voor het eerst in de geschiedenis de halve WK-finale bereikt.

Dat was voor een groot deel te danken aan de Gelderse speelsters. Behalve Schoot stonden Lonneke Slöetjes uit Varsseveld en Celeste Plak uit Apeldoorn op het veld. Uitblinker Slöetjes verkeerde in bloedvorm en sloeg maar liefst 38 punten binnen, Plak maakte het winnende punt in de vijfde set.

De eerste twee sets gingen verloren, maar dankzij uitstekende invalbeurten van Plak en Schoot kwam Oranje vanaf de derde set op bijzondere wijze terug.

'We gooien alles erin, al het vertrouwen, alle emoties, alles wat we hebben', vertelt Schoot op Radio Gelderland over het kantelpunt in de wedstrijd. 'Op een gegeven moment gaat het rollen en weten we elkaar blindelings te vinden. Als je dat gevoel hebt in het veld dan weet je dat je het niet meer weggeeft.'

Eindelijk winst op Amerika

'Ik moet het denk ik een keer terugkijken om te geloven', zei Slöetjes kort na de wedstrijd tegen de NOS. 'Ik baalde zó dat we die eerste set hadden weggegeven want we stonden zó ver voor. Het duurde even voordat ik er lekker inkwam.'

'Ein-de-lijk. Na zo veel jaar slaan we Amerika van de mat', liet Plak weten. 'We zitten er al zo veel jaar dichtbij en steeds gaven we het weg. Vandaag maken we die stap. De knop is omgezet. Het was tijd om niet te praten, maar om te doen.'

Nederland moet het vrijdag in de halve finale van het WK opnemen tegen Servië of Italië. Dinsdag is eerst nog de wedstrijd tegen olympisch kampioen China, om de winst in groep H.

'We hebben nu een goed gevoel samen en dat moeten we doorzetten', besluit Schoot.

