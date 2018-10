Deel dit artikel:













Bloembollen bij uitgestelde opening Heerderweg Onder meer deze kruising is aangepakt - Foto: provincie Gelderland

EPE - Na werkzaamheden die precies een jaar hebben geduurd gaat de Heerderweg bij Epe weer open. Vanaf morgen mag het verkeer weer over de weg, vandaag was er een officiële opening. Omwonenden kregen zakjes met bloembollen om in de berm of hun eigen tuin te planten.

De afgelopen maanden is de ruimte tussen de weg en het fietspad vergroot. Ook is de maximumsnelheid op een groot deel verlaagd tot 60 km/u en er zijn verkeersremmende maatregelen geplaatst. De lantaarnpalen zijn vervangen en er is een dassentunnel aangelegd. Verder is de waterafvoer verbeterd. Het werk aan de Heerderweg duurde langer dan gepland. Volgens de provincie kwam dat onder meer doordat bewoners het niet eens waren met de kap van 300 bomen. Om die bomen te sparen moest een nieuw plan worden gemaakt. Ook nu is het project nog niet helemaal klaar. In het voorjaar zijn nog wat laatste werkzaamheden nodig waarvoor de weg voor de helft wordt afgesloten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52