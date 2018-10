Marjolein Bastin wilde helemaal geen aangeklede muizen tekenen

Het ondeugende eekhoorntje met een noot, de vlinder op de distel in het aarzelende zonlicht. Marjolein Bastin heeft een grote liefde voor de natuur om haar heen. Op haar landgoed op de Veluwe groeit en bloeit de prachtige tuin en Marjolein wil zoveel mogelijk vastleggen. En dat doet ze! Elke ochtend vanaf kwart over zes. Haar passie is groot en gelukkig laten ogen en motoriek haar niet in de steek.

'Ik wilde helemaal geen aangeklede muizen tekenen'

Vera de Muis is een inmiddels populaire getekende muis die allerlei avonturen beleeft. Marjolein Bastin wilde eigenlijk helemaal geen aangeklede muizen tekenen. Wat had dat nou te maken met de natuur? Het bleek een groot succes te worden.

In het Noord-Veluws Museum in Nunspeet is tot 17 maart 2019 een tentoonstelling van het werk van Marjolein Bastin. Er zijn vele originele aquarellen te bezichtigen en er is een speciale Vera de Muis-hoek ingericht.

Voor het televisieprogramma Van Gelders Grijs wordt wekelijks het restaurant van een verzorgingstehuis omgebouwd tot studio. Jochem van Gelder praat deze keer vanuit verzorgingstehuis Lobede in Tolkamer met ouderen over verschillende thema's.



In deze uitzending: De liefde van je leven, en een eventuele relatie daarna. Maar ook: hoe kijken ouderen naar de jeugd van tegenwoordig? Zouden ze in deze tijd weer jong willen zijn?



De uitzending is dinsdagavond vanaf 17.20 uur te zien op tv bij Omroep Gelderland.