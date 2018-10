De Graafschap gaat planken schouwburg Amphion op

DOETINCHEM - Ter ere van het 65-jarig jubileum van de De Graafschap heeft een groep supporters van de Doetinchemse eredivisionist een voorstelling vol verhalen gemaakt, die 5 en 6 januari gespeeld gaat worden in het Doetinchemse Amphion Theater. Het stuk genaamd #Veuraltied, een prijzenkast vol verhalen moet daarnaast ook een nieuw publiek naar het Amphion trekken.

'We vertellen heel veel verhalen van achter de club', aldus initiatiefnemer Sjoerd Weikamp. 'In combinatie met de mooiste, maar ook de meest droevige momenten. Die moeten er ook zeker inzitten. Dat is het verhaal van onze trots.'

Charles Droste, directeur van het Amphion is enthousiast over de voorstelling. 'De mensen die het plan hebben opgevat zitten vol verhalen en boordevol ideeën', geeft Droste aan. 'Ik denk dat we met hun enthousiasme, ons enthousiasme en onze professionaliteit, een heel mooie voorstelling op de planken kunnen gaan zetten.'



Droste verwacht met deze voorstelling een nieuwe bron aan bezoekers aan te boren. 'Er zijn nog altijd een heleboel mensen niet in het Amphion geweest en ik denk dat we met deze voorstelling echt een nieuw publiek naar ons theater trekken.'

Volgens Weikamp gaat de voetbalsfeer van De Graafschap mee naar het stadion. 'Ik denk dat we het stuk zeker een keer moeten stilleggen als er iets vanuit de zaal gebeurd. We roepen ook op om, als je een kaartje koopt, in het blauw-wit te komen. Een vlag meenemen mag ook', zegt Weikamp al lachend. 'Alleen geen fakkels.'