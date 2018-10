Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volop insecten door zomerse temperaturen: 'Hou je mond dicht als je fietst' Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Het is medio oktober, maar qua temperatuur zou het net zo goed begin augustus kunnen zijn. En dat is ook in de insectenwereld te merken. De eerste voorjaarsbijen ontwaken uit hun winterslaap, hier en daar stikt het van de vliegen in huis en wie deze dagen met open mond fietst kan flink last krijgen van bladluis.

'Wie nu een bij ziet vliegen, is misschien getuige van een voorjaarsbij die al in winterslaap is gegaan door de vorst in september en die nu weer wakker is geworden door de hoge temperatuur', vertelt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Dit betekent volgens Van Vliet niet dat de soort meteen ten dode is opgeschreven. Niet alle voorjaarsbijen worden nu wakker. Massa's lieveheersbeestjes Met het mooie weer van de afgelopen dagen zijn ook de veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes actief. 'Met honderden, soms duizenden kun je ze zien vliegen', vertelt Van Vliet. 'Ze kunnen ook op een muur zitten.' Daarmee zijn ze op zoek naar een spleet, kier of andere beschutte plek om te overwinteren. Bladluis vliegt de mond in Ook de bladluis profiteert van de warme temperaturen en de lange, hete zomer. 'Het is paringstijd voor de bladluis, ook wel luchtplankton genoemd. Ze zijn niet alleen berucht vanwege het vernielen van de sla, maar ook door het overbrengen van virussen op landbouwgewassen.' 'Als je nu fietst, kun je maar beter ogen en mond dichthouden', adviseert Van Vliet. Of een zonnebril opzetten natuurlijk. Ook last van vliegen, lieveheersbeestjes, bladluis of wantsen? Mail ons, het liefst met een foto: omroep@gld.nl of stuur een Whatsapp-bericht 0622054352

Zie ook: Grauwe schildwants maakt opmars: 'Ze kunnen flink stinken'

Uniek: warm weer wekt voorjaarsbijen uit winterslaap Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52