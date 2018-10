Escaperoom, museum of daklozen in voormalig tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken?

REKKEN - Een vlog over voormalig kliniek Oldenkotte in Rekken is in een dag tijd 50.000 keer bekeken. Daarnaast kwamen honderden reacties binnen bij de provincie Gelderland waarin mensen suggesties doen voor een eventuele invulling van het pand.

De provincie is samen met eigenaar Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een goede herbestemming. In het verleden zaten hier 140 tbs-patiënten. In het kader van de bezuinigingen besloot het ministerie van Justitie het pand te sluiten. Sinds 2014 staat de voormalige kliniek leeg.

Vlogger krijgt jongeren in beweging

'Het pand ligt best wel afgelegen en daardoor is het moeilijk om een goede invulling te vinden voor het pand', zegt Floris Valkenburg van de provincie.

'Het filmpje hebben we laten maken om juist ook een jongere doelgroep aan te spreken'. En met resultaat dus. De vlog wordt massaal bekeken en ook de ideeën stromen binnen. 'En er zijn zelfs ondernemers in beweging gekomen die mogelijk iets willen.' De vlog vindt u hier.

Paintballen of een escaperoom

Hoe het nu verder gaat is de vraag. 'We zijn de reacties aan het uitfilteren en gaan samen met het Rijksvastgoedbedrijf kijken hoe nu verder', vertelt Valkenburg. Het pand is groot en is in 1989 en 2011 nog volledig gemoderniseerd. Een monumentaal karakter heeft het echter niet. Het is dan ook de vraag of er misschien een deel gesloopt moet worden.

Op de site van de provincie komen heel gevarieerde reacties binnen. 'Hoe vet zou het zijn hier een lasergame locatie van te maken', schrijft Benjamin. Teun schrijft: 'Maak er een spannende Escaperoom in met veel raadsels en griezelige dingen'. Maar ook een museum, een opvang voor daklozen of een paintball-locatie zijn suggesties die voorbijkomen.

De provincie Gelderland gaat de vlogger vaker uitdagen om oude panden in Gelderland in de schijnwerpers te zetten.

SteenGoed Benutten

De provincie schreef eerder dit jaar de SteenGoed Challenge uit, een oproep om leegstaande gebouwen nieuw leven in te blazen. Een oproep aan Gelderlanders om 'beeldbepalende' gebouwen aan te melden die een nieuwe functie kunnen krijgen, leverde ruim 40 aanmeldingen op.

Van drie locaties is werk gemaakt. De andere locaties worden nu onder de aandacht gebracht op het SteenGoed Transformatieplein. De provincie hoopt op die manier eigenaren van panden en mensen met ideeën met elkaar in contact te brengen.

