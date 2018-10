'Woonwagenbewoners pikken het niet langer en trekken de put los'

De standplaatsen voor woonwagens staat onder druk vanwege het zogeheten 'uitsterfbeleid.' Dat beleid houdt in dat veel gemeenten vrijgekomen standplaatsen niet opnieuw voor woonwagens wil benutten. Standplaatsen worden steeds vaker opgegeven.

In Renkum, Elst en ook Arnhem is het nu al dagen onrustig op verschillende woonwagenkampen. De strijd om een eigen plek en het behoud van 'cultureel erfgoed' is het hoofddoel van de bewoners om bezettingsacties te voeren. Dinsdag werd bekend dat tientallen bewoners in de Arnhemse wijk Presikhaaf het Merwedeterrein zelfs per direct hebben verlaten. Dat is overigens wel gebeurd na overleg met de gemeente. In Elst is de strijd heviger en dreigde de burgemeester met ontruiming, nadat een familie actie voerde voor een eigen kamp met zes standplaatsen.

Put losgetrokken

De acties lijken dus grimmiger te worden, maar worden allemaal los van elkaar gevoerd. Van coördinatie is nauwelijks sprake. Op de achtergrond voelen de verschillende regio's, waaronder die in Arnhem, zich stevig gesteund. Dat is sinds de Nationale Ombudsman oordeelde dat het gevoerde uitsterfbeleid voor woonwagenkampen in strijd is met de rechten van de mens.

'Wij zijn destijds door de Hoge Raad in het gelijk gesteld', zegt penningmeester Djangela Weijs van de Regio Arnhem. Zij zijn weer aangesloten bij de landelijke Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland (VSRWN) 'Er is een put losgetrokken en nu zie je dat wij steeds meer succes krijgen en ons gelijk gaan halen.'

Eigen plaatsen schaars

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken waren de ontwikkelingen deze zomer zelfs reden om met een nieuwe landelijke beleidsvisie op de proppen te komen. Daarin staat dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende standplaatsen voor jonge woonwagenbewoners. Toch is het juist voor veel mensen onmogelijk om aan een eigen plek te komen. In 167 van de 380 gemeenten zijn tien of meer standplaatsen. In 97 van de 380 gemeenten zijn helemaal geen woonwagens.

Rassendiscriminatie

Volgens Weijs is er echter voldoende begrip. Maar hij waarschuwt ook. 'De wethouder in Arnhem snapt ons heel goed en de woningstichting heeft erkend dat de kampen flink zijn verloederd en er een achterstand is in onderhoud. Met hen is het contact goed. Ze hebben ook excuses gemaakt. Maar wij pikken het niet langer. En als gemeenten nu echt van plan zijn om te ruimen, maken ze zich schuldig aan rassendiscriminatie. Dan hebben ze bloed aan hun handen', vindt Weijs.

Aangifte doen

Dat de verschillende woonwagenkampen niet georganiseerd te werk gaan en de acties spontaan lijken te ontstaan, blijkt uit het feit dat de penningmeester van de Stichting Regio Arnhem niet eens op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen in Arnhem Presikhaaf en Elst. Acties die los staan van elkaar. 'Is er voor die mensen wel een alternatief', vraagt Weijs zich af over de situatie in Arnhem. En over de kraak in Elst: 'Ik zou zeggen tegen die familie doe aangifte als ze willen ruimen.' Vrijdag staat een kort geding gepland over de kwestie in het Overbetuwse dorp dat aanvankelijk al maandag zou dienen.

Eigen erfgoed

'Wat wij willen is simpel. We willen gewoon onze eigen plek. Ons eigen erfgoed behouden. Dat is namelijk cultuur en als ze willen ruimen moet er een nieuwe standplaats voor terugkomen. Er worden toch ook overal moskeeën gebouwd? Mensen in een gewoon woonhuis mogen zo maar een aanbouw doen. Maar wij mogen niets', aldus de verbolgen Weijs.

