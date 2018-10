Razendsnelle inbraak: grote partij gloednieuwe telefoons weg

BARNEVELD - Ze slaan razendsnel toe in Barneveld. Als de koerier van gloednieuwe telefoons een pakketje aflevert wordt zijn busje leeggehaald. Een van de mannen kruipt door een opengebroken raam. De politie toont beelden van de inbraak in Bureau GLD.

De man gooit de doosjes met smartphones uit de wagen. Zijn handlanger raapt ze op en stopt ze in een tas. Daarna rennen ze weg.

Bekijk hier de video:

Hoe de daders wisten van de buit is nog onbekend. De auto heeft geblindeerde ramen en er staat geen reclame op. De auto is dus vrij anoniem. De politie laat bij Bureau GLD beelden zien van de daders in de hoop dat ze gevonden worden.

Wie meer weet van deze diefstal wordt verzocht zich te melden bij de politie via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.