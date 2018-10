Guus Hiddink coacht Chinese talenten tegen Jong Vitesse op Papendal

ARNHEM - Guus Hiddink staat dinsdag als coach van het Chinese Olympisch team op het trainingscomplex van Vitesse. In een oefenduel is Jong Vitesse de tegenstander van de Achterhoeker.

Hiddink is de hele week al in Hoenderloo waar hij met talenten uit China op trainingskamp is. De 71-jarige Hiddink was als bondscoach van Oranje al veel vaker in de Veluwse bossen. Zijn doel is nu om de beste (jonge) spelers van China te scouten en een ploeg klaar te stomen voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Miljoenensalarissen

Het Chinese Olympische elftal wist zich nog nooit te kwalificeren voor de Spelen. China viel de afgelopen jaren vooral op door het aantrekken van Europese (top)spelers die met een miljoenensalaris naar het Aziatische land werden gelokt. Volgens Hiddink is er nu ook steeds meer aandacht en financiële ruimte voor talenten.

Wedstrijd openbaar

Dinsdag coacht Hiddink voor het eerst een wedstrijd van zijn nieuwe werkgever. Dat gebeurt op Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. Tegenstander is vanaf 13.00 uur Jong Vitesse. De wedstrijd begint om 13.00 uur en is openbaar. Omdat het eerste van Vitesse die dag niet traint, is de kans groot dat een aantal spelers uit de hoofdmacht ook in actie komt.

Ontslag

Chelsea, toevallig de club waar Vitesse al jaren een samenwerkingsverband mee heeft, was de laatste club van Hiddink. Hij stopte bij de Londense grootmacht in 2015. Vervolgens was hij nog wel bondscoach van het Nederlands elftal, maar dat avontuur werd geen succes en mondde zelfs uit in een ontslag. Hiddink was eerder onder meer coach van PSV, Real Madrid en de nationale ploegen van Zuid-Korea en Australië.