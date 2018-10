Klant zet achtervolging in na overval; wie herkent de dader?

WIJCHEN - Bij de overval op een tankstation in Wijchen heeft een klant de dader achtervolgd. De klant krijgt de man nog wel te pakken, maar die weet zich los te rukken en te vluchten. De politie brengt nu beelden van de overvaller naar buiten.

De dader is te zien in Bureau GLD. Het tankstation wordt op 5 oktober overvallen door een gewapende man met een masker. Op het masker staat de afbeelding van een skelet.

De dader bedreigt het personeel en de klant, maar die laatste vermoedt dat het wapen van de man nep is en zet de achtervolging in. Eenmaal buiten weet de overvaller op een scooter te ontkomen. Vermoedelijk rijdt hij weg in de richting van de spoorwegovergang. De politie verliest de man uit het oog.

Het gaat om een blanke man van 20 tot 30 jaar oud. De scooter van de man was lichtblauw, had een ronde koplamp en een hoog scherm.