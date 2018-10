Enkele medewerkers supermarkt Zutphen onwel

ZUTPHEN - Enkele medewerkers van de Coop-supermarkt aan de Weg naar Laren in Zutphen zijn maandagmorgen onwel geworden. Dat meldt de veiligheidsregio.

Ze bevonden zich rond 10.45 uur in een koelruimte en werden misselijk en moesten overgeven. Volgens de veiligheidsregio was er waarschijnlijk een storing in het systeem. Hierbij is het koelmiddel Freon vrijgekomen.

Het gaat goed met de medewerkers

Drie medewerkers zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ze maken het naar omstandigheden goed, zegt woordvoerder René van der Neut. Negen andere medewerkers die klaagden over hoofdpijn kregen van ambulancepersoneel een aspirientje.

Het personeel ontruimde de winkel en alarmeerde de brandweer. Die heeft metingen verricht. De winkel kon 's middags weer open.

Foto: Omroep Gelderland