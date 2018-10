Woonwagenbewoners Presikhaaf in Arnhem gaan vandaag nog terrein af

Maandagochtend hebben de bewoners en de gemeente een gesprek gehad over de toekomst van het woonwagenbeleid in Arnhem. Voor de actievoerders zijn daarbij genoeg toezeggingen gedaan.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Voor kinderen van woonwagenbewoners in Arnhem is het al jaren praktisch onmogelijk om zich ook in een woonwagen te vestigen. De woonwagenbewoners op het Merwedeterrein eisten daarom dat de gemeente nieuwe plekken aanwijst waar een nieuw woonwagenkamp kan verrijzen.

'Kijk, mensen die nu al een wagen hebben die krijgen ook kinderen en die willen ook in een wagen. Daar ben ik zelf ook een van, ik wil ook in de wagen' verklaart Herman Hoeré, de woordvoerder van de actievoerders. Diverse voormalige woonwagenbewoners, die noodgedwongen in huizen moesten gaan wonen, hadden zich bij het tijdelijke kamp aangesloten.

'Mijn ouders waren al met deze grond bezig'

Wethouder Cathelijne Bouwkamp van bevestigt dat de gemeente onderzoek doet naar nieuwe locaties voor woonwagenkampen. 'Zij zijn al heel lang aan het wachten hierop, dus dan moeten we daar ook vaart in blijven maken. Maar het is nu nog te vroeg om te zeggen waar dat mogelijk is, omdat we nu pas in kaart hebben wat nodig is.'

De actievoerders hebben goede hoop dat op het Merwedeterrein een nieuw woonwagenkamp mag komen. Dat zou tegenover een al bestaand woonwagenkamp zijn waar Herman Hoeré ook al familie heeft wonen. 'Mijn ouders waren al bezig met dit stuk grond.'