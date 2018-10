Woonwagenbewoners Presikhaaf in Arnhem gaan per direct terrein af

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en een delegatie van de bewoners maandagochtend. De bestemming voor het Merwedeterrein is nog onduidelijk. Er is wel gesproken over een nieuw woonwagenkamp op het terrein, maar daar is nu nog geen beslissing over gevallen. En daarom moet het huidige kamp voorlopig verdwijnen.

Diverse voormalige woonwagenbewoners, die noodgedwongen in huizen moesten gaan wonen, hadden zich weer bij het kamp aangesloten. In deze video van zondagavond leggen ze de problematiek uit.

Door het uitsterfbeleid was het niet langer toegestaan voor jongeren om nog een eigen wagen op een kamp te krijgen. Ouderen mochten hun wagen na hun dood niet doorgeven aan de volgende generatie. Hun standplaats werd opgeheven. Maar in augustus draaide minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dat weer terug. Ze wil dat de woonwensen van woonwagenbewoners meer gerespecteerd worden.