Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volleybalsters bereiken voor het eerst in historie halve finales WK Lonneke Slöetjes (Foto: EPA)

VARSSEVELD - De Nederlandse volleybalsters, met Lonneke Slöetjes uit Varsseveld, Celeste Plak uit Apeldoorn en Myrthe Schoot uit Winterswijk, hebben maandag in Japan de halve finales van het WK bereikt. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Oranje zover komt.

Nederland verloor tegen de VS de eerste twee sets (30-32, 15-25), maar wist toch het tij te keren. Met 25-22, 25-15 en 15-9 trok Oranje de partij naar zich toe. Slöetjes sloeg liefst 38 punten binnen. Plak scoorde de twee laatste punten. Slöetjes: 'Ik was leeg na die eerste set. Ik baalde zo. Het duurde even voordat ik me eroverheen kon zetten. Dat gold voor het hele team.' De halve finales zijn vrijdag. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52