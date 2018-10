Meer politie en boa's bij Huissense hangplek

HUISSEN - De gemeente Lingewaard neemt maatregelen om de overlast van jongeren bij de Huissense 'bunker' tegen te gaan. Buurtbewoners klaagden over de hangplek en vergeleken de situatie zelfs met een 'getto'.

Met extra toezicht van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren hoopt wethouder Aart Slob (Jeugdbeleid) de situatie in de wijk te verbeteren. 'We hebben gesproken met jongeren en buurtbewoners. Vanuit het jeugdgroepenoverleg hebben we een aantal maatregelen genomen om de hangplek te verbeteren', aldus Slob.

Brandjes, geluidsoverlast, drugsoverlast en vandalisme. Veel bewoners waren niet te spreken over de hangplek midden in de wijk. 'De hele buurt spreek er inmiddels schande van. Ze scheuren met 100 tot 120 kilometer per uur over de Nielant. Wij houden ons hart vast, er gaat een keer wat gebeuren', vertelde een buurtbewoner twee weken geleden.

Veel Arnhemse jongeren

Volgens de wethouder zijn vooral de jongeren uit Arnhem moeilijk voor rede vatbaar. Veel bezoekers van de bunker komen naast Huissen ook uit de Rijnstad. Naast extra toezicht is er een plan van aanpak opgesteld. Straatcoaches houden intensief contact met de jongeren, de gemeente gaat de akoestiek rond de bunker proberen te verbeteren en er wordt gekeken naar betere verlichting.

De gemeente vraagt buurtbewoners om een steentje bij te dragen door overlast te melden bij de gemeente of politie. Een deel van die bewoners ziet de bunker het liefst vertrekken, dat zit er voorlopig niet in. 'Veel buurtbewoners gaven aan dat ze ook vinden dat de jeugd een plek moet kunnen hebben. Maar dat het dan wel prettig is dat de buurt hiervan geen last ondervindt', schrijft Stichting Welzijn Lingewaard na een buurtonderzoek.

Hele wijk aangepakt

Naast deze specifieke aanpak wordt er al 7,5 miljoen euro gestopt in de leefbaarheid van de wijk Zilverkamp. De wijk stamt uit de jaren '70 en '80 waardoor onderhoud noodzakelijk is. De gemeente gaat met verschillende groepen bewoners om tafel en kijkt wat er beter kan. Zo is er in een deel van de wijk al betere verlichting gerealiseerd, worden groenstroken aangepakt en wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid. In 2021 moet de wijk weer helemaal toekomstbestendig zijn.

