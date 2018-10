Grauwe schildwants maakt opmars: 'Ze kunnen flink stinken'

Hij doet geen kwaad, maar kan wel een beetje stinken: de grauwe schildwants. Hij kruipt langs de muren of op de ramen, op zoek naar een plekje om te overwinteren. Er wordt in Gelderland volop geklaagd over dit insect.

'In 2002 werd het beestje voor het eerst gespot in Nederland. Inmiddels breidt de populatie van de wants zich razendsnel uit en heeft vooral de oostelijke helft van onze provincie er 'last' van', zegt entomoloog Berend Aukema uit Wageningen.

De grauwe schildwants is dus in opmars. 'Dat heeft vooral te maken met de opwarming van de aarde. Het beestje komt oorspronkelijk uit Midden-Europa, maar doordat het klimaat steeds warmer wordt, trekt de schildwants steeds vaker en in grote getale naar het noorden en dus naar Nederland', zegt Aukema.

Omdat het aan zee toch vaak wat koeler is verkiest het insect het oosten boven het westen. De schildwants is dus veel in onze provincie te spotten.

Wat doet 'ie bij mij in huis?

Het insect zoekt rond deze tijd van het jaar een plek om te overwinteren. 'Die plek kunnen ze buiten vinden, maar onze huizen zijn ook zeer geschikt. Ze pakken ieder gaatje of kiertje aan als mogelijkheid om binnen te komen.'

Ze kunnen wel flink stinken

Veel mensen zien de schildwants als een ongevraagde gast in huis, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. 'Het is een onschuldig diertje, maar ze kunnen wel flink stinken', vertelt Aukema. 'Als ze zich in het nauw gedreven voelen scheiden ze een vloeistof af en dat ruikt niet fris.'