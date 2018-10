Hoera het is herfstvakantie! Dit zijn de tips van Esther

De eerste kinderen in de provincie hebben herfstvakantie. Je kunt met de kinderen lekker naar het bos gaan, thuis knutselen en chocolademelk drinken. Maar er is in Gelderland natuurlijk veel meer leuks te doen! De leukste tips heb ik voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Nieuwe bewoners in Burgers' Zoo

Burgers' Zoo in Arnhem heeft deze weken een aantal nieuwe bewoners in het park. Levensgevaarlijke dinosaurussen hebben namelijk het park overgenomen tijdens Dino's in the Zoo. Een maand lang zijn de dino's verspreid door het hele park te vinden. De reusachtige beesten kunnen ook brullen en bewegen.

Filmpje in de bioscoop

In de herfstvakantie is het jaarlijkse Cinekid filmfestival in Amsterdam. Maar ook in de rest van het land kunnen kinderen films van het festival bekijken tijdens Cinekid on Tour. In Gelderland zijn de films te zien in Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn. Kijk hier voor een overzicht van de films.

Andere leuke films die nu in de bioscoop draaien zijn Smallfoot, Superjuffie en de natuurfilm WAD.

BOE! Griezelen in Het Land van Jan Klaassen

Kinderen die niet bang zijn en van spannende verhalen houden, kunnen deze week naar Het Land van Jan Klaassen gaan. Speciaal voor de herfstvakantie worden de Griezelweken gehouden. Er worden griezelverhalen verteld, er is griezellimonade en kinderen kunnen een griezeldiploma halen. Het park is iedere dag open van van 10.00 tot 17.00 uur.

Prinsessen, prinsen en nog meer sprookjes in Arnhem

Ben je gek op sprookjes, dan kun je met de kinderen naar het Sprookjesfestival in Arnhem. Tot en met 21 oktober zijn er in de stad allemaal sprookjesachtige voorstellingen en tentoonstellingen. En Park Sonsbeek wordt deze dagen overgenomen door kabouters. Achter de Molenplaats kun je ze bezoeken in het Kabouterbos.

Kabouters in het Renkums Beekdal

Je kunt ook kabouters tegenkomen bij het Renkums Beekdal. Bij het Kabouterpad zijn er van woensdag tot en met vrijdag allemaal extra activiteiten. Zo kunnen de kinderen spelen bij het Kabouterhuisje en de waterspeelplaats. Ook is er een herfstknutseltafel, waar de mooiste herfstknutsels gemaakt kunnen worden.

Buskruit mengen, ridders en verhalen bij Slot Loevestein

In de schoolvakantie is er ook echt van alles te doen op Slot Loevestein. Zo worden er spannende verhalen verteld, kun je zelf de ingrediënten voor buskruit mengen in de Kruittoren of laat je de vesting onder water lopen met het waterspel. In het weekend van 20 en 21 oktober wordt er ook een groot Riddertoernooi gehouden bij het slot.

