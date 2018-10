Deel dit artikel:













'Medewerkers Defensie durven misstanden niet te melden' Foto: ANP

ARNHEM - Defensie scoort een dikke onvoldoende voor sociale veiligheid. Dat staat in het eindrapport van de commissie-Giebels die hier naar onderzoek heeft gedaan. Het onafhankelijk onderzoek is ingesteld naar aanleiding van misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

De commissie onder leiding van professor Ellen Giebels onderzocht ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid. Ook keken de onderzoekers hoe het ministerie omgaat met meldingen en melders. In maart melde de commissie al dat het ministerie steken had laten vallen bij de interne aanpak van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen. Zo was het dossier over een zaak van drie militairen die zouden zijn misbruikt onvolledig. Andere zaken waren simpelweg niet onderzocht. Gesloten cultuur Door de gesloten cultuur bij Defensie zijn mensen niet snel geneigd om melding te maken, concludeert de commissie. 'Er is een neiging om leden van de eigen groep te beschermen, ook bij grensoverschrijdend gedrag, en collega's die buiten de groep vallen negatief te bejegenen', aldus het rapport. Vakbonden dringen al langer aan op een onafhankelijk meldpunt bij Defensie voor misstanden. Aanbevelingen De commissie vindt nu ook dat er een onafhankelijk meldpunt moet komen, het makkelijker moet worden om misstanden te melden en dat de cultuur diverser en transparanter gaat worden. Staatssecretaris van Defensie Barbara reageert geschokt en belooft aan te pakken: 'Ik betreur zeer wat de melders aangeven te hebben ervaren. Dat is simpelweg niet acceptabel, er is werk aan de winkel.' Zie ook: Staatssecretaris 'niet partijdig' in misbruikzaak kazerne Schaarsbergen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52