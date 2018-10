Raadselachtig luchtalarm in Renkum

Het alarm ging rond 7.45 uur af en tegen 8.30 uur nog eens. Diverse inwoners vermoedden dat er iets aan de hand was bij papierfabriek Parenco, maar de fabriek meldt dat daar geen alarm is geslagen.

De gemeente laat weten dat er in elk geval niets aan de hand was in Renkum. Waarom het alarm dan afging, wordt onderzocht. De veiligheidsregio meldt dat er waarschijnlijk een storing was.

De tekst loopt door onder de tweet

En zo klonk het alarm:

Enkele tweets over het luchtalarm: