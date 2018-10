Woonwagenbewoners eisen een eigen plekje

'Ik ben zwaar overspannen en ik slaap slecht', vertelt Herman Hoeree. Hij heeft zijn vouwwagen vrijdag neergezet op het Merwedeterrein in de wijk Presikhaaf in Arnhem. Zijn ouders wonen op een kamp vlakbij. Hoeree deed verschillende pogingen om ook een standplaats te bemachtigen, maar zonder resultaat.

'Zeven jaar geleden ging ik samenwonen met mijn vrouw. Een woonwagen kregen we niet, dus wonen we noodgedwongen in een huis', aldus Hoeree. Daar kreeg hij naar eigen zeggen gezondheidsklachten van. 'Mensen in de wijk kijken je anders aan. Daar heb je het tuig uit het kamp, zeggen ze dan.'

In augustus stopte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met het zogenoemde uitsterfbeleid. Ze wil dat de woonwensen van woonwagenbewoners meer gerespecteerd worden. De woonwagenbewoners willen met hun acties aandacht vragen voor het uitblijven van nieuw beleid.

Het uitsterfbeleid betekende dat jongeren geen eigen wagen op een kamp konden krijgen. Ouderen mochten hun wagen na hun dood niet doorgeven aan de volgende generatie. Hun standplaats werd opgeheven. 'De gemeente belooft heel veel, maar als het puntje bij paaltje komt krabbelen ze terug, want dan gaan ze anderen op een stuk grond zetten dat eigenlijk voor ons bedoeld is,' vertelt Hoeree. Hij doelt op de groep kunstenaars die het Merwedeterrein voor twee jaar mogen gebruiken nadat zij hun plek in Schuytgraaf moesten verlaten.

Volgens de woonwagenbewoners is er met de gemeente gesproken over een nieuw woonwagenkamp op het Merwedeterrein. Of dat er daadwerkelijk gaat komen is nog onduidelijk.

Wethouder Bouwkamp (GroenLinks) heeft maandagochtend een gesprek met de bewoners. Over de eindbestemming van het terrein moet volgens de gemeente nog een beslissing genomen worden.

Goed contact

Toch zijn bewoners van het al bestaande woonwagenkamp aan de Merwedestraat wel te spreken over het huidige beleid van de gemeente Arnhem. 'We hebben goed contact. De gemeente heeft ons beloofd binnen een jaar te beginnen met bouwen', vertelt Grietje Thijssen. 'Maar ik voel wel met de actievoerders mee. Ik begrijp hun situatie wel.'

Ook in Renkum zijn caravans en tenten neergezet. Aan de Bennekomseweg, ter hoogte van de Bosweg, voeren woonwagenbewoners actie voor een plekje op een kamp.

In Elst houdt een familie een voormalig woonwagenterrein bezet. Als ze maandag niet zijn vertrokken, zal de gemeente 'handhavend optreden'. De familie liet vrijdagavond weten desnoods een kort geding aan te spannen.

