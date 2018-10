Sporters blij met nieuwe hal, de nonnen wat minder

Vrijdag was de officiële opening, met onder meer burgemeester Bruls. De hal aan de Rosa de Limastraat wordt vooral gebruikt door turnvereniging De Hazenkamp, Top Judo Nijmegen en rugbyclub The Wasps. Ook studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het ROC zijn er straks veel te vinden.

Turnen en judo is aan de nonnen niet besteed. 'Vroeger had je dit soort sporten niet', vertelt zuster Herma Bus. 'Ik was aan het melken.'

Blokkenkuil

De sportverenigingen zijn erg blij met hun nieuwe onderkomen. 'Het is echt geweldig,' vindt een turnster. 'Hier heb je een blokkenkuil, een zachte kuil en een harde kuil en daarmee kun je variëren in landingen.'

De judoclub zat eerst in een loods van de gemeente, zegt een jonge judoër. 'Daar hadden we matten liggen. De krachttraining was dan twee kilometer verder, in een apart gebouw.'

Te duur

Het oorspronkelijke plan was een grotere hal in de buurt van stadion De Goffert, maar dat werd te duur. Nu staat het gebouw in de achtertuin van de nonnen. Voor hen zit er niets anders op dan de hal te accepteren. Afbreken is ook geen optie meer. 'Maar of ik zelf zal gaan turnen? Daar heb ik vraagtekens bij,' lacht zuster Imelda Smits.

