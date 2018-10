Droogte hardnekkiger dan gedacht: nieuw laagterecord voor Rijn bij Lobith

LOBITH - Waar er dit weekend met zomerse temperaturen weer wat weerrecords sneuvelden, gaan we deze week vrolijk verder met een recordjacht. En wel op het gebied van de waterstand. In de nacht van zaterdag op zondag bereikte de waterstand bij Lobith een nieuw laagterecord en volgens landschapsecoloog Alphons van Winden blijft het daar niet bij. 'De komende tijd verwacht ik dat de stand nog wel 20 tot 25 centimeter verder kan zakken.

Afgelopen weekend werd het vorige record, dat een week geleden werd gevestigd, verbroken met 2 centimeter. Nooit stond de Rijn lager dan de 6,80 meter van nu.

Maar als de neerslag in het stroomgebied van de Rijn uitblijft, dan kan het volgens Van Winden zelfs richting de 6,50 meter gaan. 'Zoals het er nu naar uitziet, gaan we deze week dagelijks een nieuw record neerzetten. Hij blijft gewoon dalen', voorspelt hij.

Toch kijkt hij niet alleen naar de waterstand. 'Kijk, de bodem van de Rijn zakt elk jaar zo'n 1 à 2 centimeter, dus daarom kijken we ook naar de afvoer', legt hij uit. De afvoer geeft dus een reëler beeld van hoeveel water er door de Rijn stroomt. 'Maar die afvoer is ook wel uitzonderlijk laag. In het verleden was de gemeten afvoer op zes momenten lager', verduidelijkt hij. De kans is groot dat 2018 een aantal van die zes momenten de komende tijd nog gaat opslokken.

Vooral scheepvaart heeft last

Toch ontstaan er door dat lage water minder problemen dan in de zomer, weet Van Winden. 'De landbouw heeft bijvoorbeeld veel minder water nodig nu.' Vooral de scheepvaart heeft nog steeds flink last van de lage waterstand. Zo kunnen schepen maar een beperkte hoeveelheid lading meenemen en moeten ze dus veel vaker varen. Voorlopig hebben ze geen andere keuze, want het dieptepunt lijkt nog lang niet bereikt.

Alphons van Winden, landschapsecoloog en beheerder van waterpeilen.nl over de lage waterstand: