Man van fiets geduwd en op de grond geschopt en geslagen

ULFT - Bij de DRU Cultuurfabriek in Ulft is zondagmiddag een man van zijn fiets geduwd en mishandeld.

Hij reed met een vrouw en drie kinderen over het fietspad toen er een ruzie ontstond met twee jongens op een bromfiets. Een van de jongens duwde de man van de fiets. Toen het slachtoffer op de grond lag, werd hij door het tweetal geschopt en geslagen.

Waar de ruzie over ging, is niet duidelijk. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de mishandeling.