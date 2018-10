Zomerse herfstdag lokt veel mensen de natuur in

In 2015 was er een dagrecord de andere kant op. Die dag kwam het kwik niet boven de 5 graden uit. Vandaag was het nog op en top zomer en dat was te zien in de natuur. Veel Gelderlanders trokken erop uit, fietsend, lopend of met de cabrio.

We gingen mee met Leo Knol, die elk jaar paddenstoelenexcursies organiseert rond Paleis Het Loo in Apeldoorn (tekst gaat verder onder de video):

De komende dagen blijft het zomers. Later in de week wordt het wat minder zacht, maar met 15 tot 17 graden is het nog altijd niet koud.

