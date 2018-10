Deel dit artikel:













Brand in partij hout veroorzaakt flinke rookpluim bij scouting Gaanderen Foto: Jordi Deckert

GAANDEREN - In Gaanderen heeft zondagmiddag brand gewoed in een aanhangwagen vol hout. Het vuur waaide over naar omliggende bebossing. Bij de brand kwam veel rook vrij die zich over het dorp verspreidde.

De aanhangwagen stond vlakbij het clubgebouw van de Scouting Gaanderen, aan de Hamminkstraat. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het gebouw. Ook de brand in de bebossing is geblust. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken.

