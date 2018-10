Deel dit artikel:













Overspannen man (22) vermist in Apeldoorn

APELDOORN - Een 22-jarige man uit Apeldoorn is zondagmiddag vermist. De politie laat weten dat de man in overspannen toestand is vertrokken.

De man is het laatst gezien op de Kruizemuntstraat en verplaatst zich te voet. Hij is blank, 1.90 meter lang, slank en heeft blond, kalend haar. Hij draagt een zwart T-shirt en een blauwe spijkerbroek.

