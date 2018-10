Bestelbus vol hennepspullen ontdekt in Nijmegen

NIJMEGEN - In de wijk Meijhorst in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg is zondag een bestelbus ontdekt die was geladen met materiaal voor het maken van een hennepkwekerij.

De goederen, verpakt in een aantal dozen, zijn door de politie in beslag genomen. Het is niet bekend hoe de politie het voertuig op het spoor kwam.

De verhuurder van het busje zegt niets te weten van het politie-onderzoek.

Onrust

Het is de laatste tijd onrustig rondom drugsafval en drugslabs in Nijmegen en omgeving. Dinsdag liet een busje met daarin lekkend drugsafval een lang spoor achter in de wijk Weezenhof, naast Dukenburg.

Woensdag werd in Elst een busje gevonden met 25 blauwe vaten met onbekende vloeistof. Later op de dag vond de politie op een industrieterrein in Nijmegen nog eens 41 vaten, die voorzien waren van een sticker met het woord 'formamide'.

Zie ook: